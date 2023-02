Kalle Rovanperän kovin haastaja saattaa sittenkin löytyä yllättävän läheltä: "Voikin olla paremmat mahdollisuudet"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

To: EK1 klo 19.50 alkaen

Pe: EK:t 2-8 klo 9.20 alkaen

La: EK:t 9-15 klo 8.50 alkaen

Su: EK:t 16-18 klo 7.55 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovanperä joutuu edelliskauden tavoin aura-autona reitille. Tilanne on hankala, mikäli lunta on tiellä eikä piikkipyörä pääse kunnolla pureutumaan jäiseen tiepohjaan.

Toistaiseksi sääennuste lupaa kuitenkin Rovanperän kannalta hienoa keliä, sillä tarjolla on pikku pakkasta, mutta ei juurikaan lumisateita loppuviikolle.

– Lumiralleja ei ole kuin yksi vuodessa, joten on hienoa päästä ajamaan piikkipyörillä penkkojen välissä. Siinä on aina jotain erityistä. Viime vuonna ajoimme hyvän tuloksen Ruotsista, ja tavoitteena on uusia se, Rovanperä naulaa.

– Jos lunta on paljon, on tietä vaikea avata, mutta kaikki riippuu olosuhteista. Testit ainakin sujuivat hyvin täydellisissä olosuhteissa, kun tiellä oli paksu kerros jäätä. Toivottavasti tilanne on sama rallissa, emmekä kärsi liikaa perjantaina lähtöpaikastamme.

Rovanperä on kiistatta ennakkosuosikki Ruotsin lumille, vaikka lähtöpaikka voikin olla vaativa. Myös tallikaveri Elfyn Evans tuntuu löytäneen vanhan iskukykynsä. Ainakin kauden avauskisa Monte Carlossa sujui walesilaiselta rengasrikkoa lukuun ottamatta erittäin vahvasti.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala uskookin, että Evansilla on Ruotsissa hyvä mahdollisuus palata voittokantaan yli vuoden tauon jälkeen.

– Kalle pystyi viime vuonna voittamaan, vaikka oli ensimmäisenä autona tiellä. Hänen mahdollisuutensa riippuu jälleen kerran olosuhteista. Jos lunta on paljon, voi homma käydä Kallen osalta vaikeaksi.

– Siinä mielessä voikin olla, että Elfynillä on paremmat mahdollisuudet taistella voitosta. Myös Elfyn nauttii lumella ajamisesta.

Toyota sai kaudelle unelmastartin, kun Sébastien Ogier ja Rovanperä toivat tiimille kaksoisvoiton Monte Carlosta. Ruotsissa japanilaisvalmistaja janoaa lisää kaulaa pahimpaan viholliseensa Hyundaihin.

– Monte Carlon -tulos oli fantastinen, ja se tuo meille paljon hyvää fiilistä lähteä Ruotsin ralliin. Sitä kisaa me kaikki aina odotamme kovasti. Se on myös kisa, jossa toivoisin itsekin pääseväni ajamaan. Minulla ja tiimillä on hienoja muistoja Ruotsista, jossa otimme ensimmäisen voittomme vuonna 2017, Latvala muistelee.

Ruotsin MM-ralli starttaa torstaiaamuna testierikoiskokeella. Sunnuntaina päättyvässä kisassa ajetaan yhteensä 18 erikoiskoetta ja hieman yli 300 ek-kilometriä.