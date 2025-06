Ott Tänak on palannut! Virolaistähti takoo poikkeuksellista jälkeä – "Yritys on ihan tapissa"

Hyundain Ott Tänak on ollut kahdessa viime kisassa ainoa uhkaaja Toyotan osa-aikakuljettajan Sébastien Ogierin ylivoimalle. MTV Urheilun asiantuntijat Janne Ferm ja Jari Ketomaa tervehtivät virolaisen vauhtia ilolla.

Puhtaasti vauhdin puolesta Tänak oli sekä Portugalissa että Sardiniassa Ogierin tasolla. Portugalissa mahdollisuudet voittoon vei ohjaustehostimen hajoaminen, Sardiniassa virolainen antoi tasoitusta rengasrikon ja iskunvaimentimen hajoamisen muodossa.

Kaksi kakkossijaa oli joka tapauksessa oivallinen osoitus Tänakin nykyvireestä. Jo aiemmin keväällä Tänak sijoittui niin ikään toiseksi kauden ensimmäisessä sorakisassa.

Kuuden kisan jälkeen hän on MM-sarjassa neljäntenä vain 25 pisteen päässä Elfyn Evansin kärkipaikasta, ja pohja-aikatilastossa sijoitus on koko joukon ensimmäinen 30 pohja-ajalla. Määrä on yhden suurempi kuin viime vuonna koko kaudella ja tasan sama kuin kaksi vuotta sitten.

Tasaisen vauhdin taulukolla Tänak tekisi tänä vuonna enemmän pohja-aikoja kuin kertaakaan sen jälkeen, kun hän lähti Toyotalta kauden 2019 päätteeksi tuoreena maailmanmestarina.

– Mielestäni olemme saaneet vanhan Tänakin takaisin. Yritys on ihan tapissa, ja haetaan sitä viimeistä koko ajan, Ferm sanoi Sardinian kisan jälkeen.

Ketomaan mukaan Tänakin tässä vuodessa on huippuvauhdin lisäksi huomionarvoista se, että ohipätkiä ei ole juuri nähty.

– Tänakilla hyvin harvoin tulee sellaista, että hän oli nukuksissa jollain pätkällä. Esimerkiksi Kallella (Rovanperä) oli perjantaiaamuna yksi erikoiskoe. Siihen on hyökättävä heti. Vaikka pisteet jaetaan vasta sunnuntaina, kilvanajo on noita kavereita (Tänakia ja Ogieria) vastaan aloitettava heti siinä ensimmäisessä kytkimen nostossa.

Ferm ei vielä tässä kohtaa nosta Tänakia suurimmaksi mestarisuosikiksi. Ketomaa nostaa.

– Vauhti on niin kova. Ogier kun ajaa osan kaudesta, niin voittoja menee Toyotalle, mutta se ei riitä. Kyllä Tänak on kova vaihtoehto ja voi jopa voittaa mestaruuden.