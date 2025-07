Kalle Rovanperältä paljonpuhuva kommentti

Kalle Rovanperä haki torstaina säätöjä Toyotan Rally1-autoon Suomen MM-rallia varten.

Rovanperä veti tiuhaan testivetoja Toyotan WRC-tallin testialueella Etelä-Savossa. Vetojen välissä auton säätöihin tehtiin pieniä muutoksia, ja sitten Rovanperä painoi jälleen kaasun pohjaan vauhdikkaalla soratiellä.

Rovanperällä on ollut tällä kaudella vaikeuksia löytää täyttä luottoa autoonsa ja Hankookin renkaisin etenkin sorakisoissa. Samaan ongelmaan hän törmäsi myös viime viikonlopun Viron MM-rallissa, jossa hän sijoittui neljänneksi.

Torstain testissä Rovanperä etsi ratkaisua, tai ainakin parannusta, isoon ongelmakohtaan.

– Aika paljon olemme tänään päässeet kokeilemaan. Saimme Virosta paljon dataa, ja nyt niitä asioita on päässyt kokeilemaan.

– Tietenkin jotkin osat on yhdistetty sekä Viron että Suomen ralleihin, joten kaikkia juttuja emme voi kokeilla tai emme ainakaan voi vaihtaa niitä osia kisaan. Mutta on löytynyt vähän uusia juttuja, niin se on aina positiivista, Rovanperä kertoi MTV Urheilulle.

Testipäivänsä lomassa Rovanperä ei kuitenkaan antanut kovinkaan positiivista signaalia siitä, että parempaa olisi luvassa ensi viikolla, kun pisteistä ajetaan hänen kotiteillään Keski-Suomessa.

MTV Urheilu kysyi Rovanperältä, saiko hän kaivettua testistä sellaisen iskun, että luotto olisi kovempi kuin ennen Viron rallia.

– En oikeastaan sanoisi niin, että on ihan sellaista löytynyt, Rovanperä sanoi suoraan.

– Mutta ainakin meillä on nyt mahdollista päästä kehittämään sinne suuntaan uusia juttuja. Eli tiedämme vähän paremmin suuntaa, mihin pitää mennä, hän jatkoi.

Rovanperä ei ole onnistunut koskaan urallaan voittamaan Suomen MM-rallia. Vuosi sitten hän oli jo lähellä, mutta viimeistä edellisellä erikoiskokeella tielle noussut irtokivi aiheutti suomalaistähdelle ulosajon kärkipaikalta.

Suomen MM-ralli käynnistyy ensi viikon torstaina 31. heinäkuuta.