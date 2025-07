Töykeä MM-rallitähti nyt kuin uusi mies – Kalle Rovanperältä kova tunnustus

Ott Tänak on kauden sorarallien otteillaan noussut suurimmaksi mestarisuosikiksi MM-sarjassa. Hyundai-tähdessä tapahtunut muutos on pistetty merkille huoltoparkeissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Suomen MM-ralli 31.7.–3.8. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Raudankova. Aiemmin töykeäkin välillä. Ei luonteeltaan maailman helpoimpia.

– Mutta sitä ei tietenkään mitata, kun hypätään ratin taakse.

Näin rallilegenda, Toyotan tallipomon tehtäviä ajoittain hoitava Juha Kankkunen luonnehtii Tänakia MTV Urheilulle. Kankkunen näkee kuitenkin Tänakin muuttuneen paljon.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kun kisamoodi on päällä, Ott Tänak on kivikasvoinen kaveri.Hyundai Motorsports

Virolaisen esimies Cyril Abiteboul on samaa mieltä.

– Tällä kaudella Ott on kuin uusi mies. Hän ottaa yhä enemmän huomioon ison kuvan ja tiimin mielipiteen. Hänestä on tullut kokonaisvaltaisempi urheilija. Ott ymmärtää nykyään, että tämä on tiimipeliä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ott Tänakilta irtosi leveä hymy MM-kotikisasta tulleen kakkostilan jälkeen.Hyundai Motorsports

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ajoi Tänakin tiimikaverina kaudella 2014. Ketomaan mielestä Tänakissä oli nähtävissä vuoden 2019 maailmanmestaruuden jälkeen sitä, että hän otti tallissa kaiken mahdollisen, eikä välittänyt tiimikavereista.

Lue myös: Kalle Rovanperältä paljonpuhuva kommentti

Asiantuntija kuitenkin huomauttaa, että virolaisen uran pohjat on rakennettu täysin perhepiirissä, vaatimattomissa oloissa.

– Hän ei anna periksi vaikeissa paikoissa, kun hän tietää, mitä huipulle nousu on vaatinut itseltä ja perheeltä, Ketomaa linjaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ott Tänakin on ajotyyli on nopea, mutta myös riskialtis.Hyundai Motorsports

Tänakin nopeutta ratin takana arvostetaan myös kilpaveljien piirissä.

– Kova rallikuljettaja myös henkisesti. Häntä ei hetkauta mikään, Kalle Rovanperä summaa.

Lue myös: Oliver Solbergilla karu paluu arkeen Suomessa

Tänak on saalistanut kauden viidestä sorarallista yhden voiton ja neljä kakkostilaa. Tänak on MM-kärjessä, kun kausi jatkuu Suomen sorakisassa 31.7.–3.8.

Ferm ja Ketomaa kommentoivat yllä olevalla videolla myös Tänakin periksiantamatonta tyyliä ajaa rallia, mikä on aiheuttanut myös paljon ongelmia.