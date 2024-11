Rallin MM-taisto uusiksi? Thierry Neuville pelkäsi pahinta

Neuville starttasi kauden päättävään Japanin MM-ralliin tukevassa 25 pisteen johdossa ennen Hyundai-tallitoveriaan Ott Tänakia . Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Neuville on varmasti mestari, jos hän ottaa Japanin asvalttikisasta vähintään kuusi pistettä.

– Näyttää siltä, ettei kyseessä ole mekaaninen vika, joten se on positiivinen asia. En kuitenkaan ole varma, voimmeko korjata sitä. Mekaanikot tekevät sen eteen töitä. Meillä on paljon varaosia mukana autossa, joten toivottavasti meillä on oikeat osat vian korjaamiseen, belgialainen lisäsi.