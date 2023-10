Vihjasiko Thierry Neuville valtavasta kuljettajauutisesta? Rallitähdeltä hämmästyttävää puhetta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Belgialaiskuljettaja on tällä hetkellä ainoa huippunimi, jolla on jo sopimus kaudesta 2024. Hänen rinnalleen Hyundaille on tarjottu useita nimiä – jo nyt siellä ajavia Esapekka Lappia, Dani Sordoa ja Teemu Sunista etunenässä.