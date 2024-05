Kyynpurema on harvoin vaarallinen – se on silti syy hakeutua lääkäriin

Suomessa todetaan vuosittain noin 50–150 kyynpuremaa, mutta vain pieni osa puremista aiheuttaa vakavia oireita. Osa puremista on jopa oireettomia.

Kyynpurema on kuitenkin aina syy hakeutua lääkäriin, sillä alkuvaiheessa pureman vakavuutta on vaikea arvioida ja oireet voivat kehittyä hiljalleen tuntien kuluessa. Nopea avun hakeminen on erityisen tärkeää, jos purema sijaitsee pään tai kaulan alueella.