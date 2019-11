Päiväkoteja ja hoivakoteja omistava suomalaisyhtiö päätymässä belgialaiselle kiinteistösijoittajalle

Hoivakiinteistöjen omistamiseen, rakennuttamiseen ja vuokraamiseen keskittyvä yhtiö on noussut pörssissä tänä vuonna yli 60 prosenttia. Sillä on kaikkiaan noin 200 kiinteistöä ja kiinteistöhanketta Suomessa ja Ruotsissa. Omistusten arvo on noin 350 miljoonaa euroa. Joukossa on päiväkoteja, hoivakoteja, palvelukortteleita ja kouluja.