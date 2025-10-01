Helsingin keskustassa sijaitseva Vanha ylioppilastalo halutaan pelastaa.
Helsingin yliopisto on perustamassa säätiötä, joka voisi ostaa Vanhan ylioppilastalon Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta.
Tavoitteena on turvata Helsingin keskustassa sijaitsevan Vanhan ylioppilastalon toiminta.
Yliopiston tiedotteen mukaan tarkoituksena on edetä nopeasti säätiön perustamiseksi ja tarjouksen tekemiseksi.
Tällä hetkellä hanketta tukevat julkiselta puolelta Helsingin yliopiston lisäksi valtio sekä Helsingin kaupunki. Yksityiseltä puolelta hanketta tukevat muun muassa Koneen säätiö, Niilo Helanderin säätiö sekä Ylioppilaskunnan musiikkikorporaatiot.
Helsingin yliopisto vastaa säätiön perustamisesta sekä muista hallinnollisista asioista.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on kertonut aiemmin verkkosivuillaan, että on mahdollista, että se joutuu tekemään isoja päätöksiä velkataakkansa keventämiseksi.