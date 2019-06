Osakeyhtiön perustaminen helpottuu heinäkuussa – ota huomioon nämä asiat verotuksessa, jos suunnittelet yhtiön perustamista

Suomalaisen yrittäjyyden lisääminen on kuulunut väistyvän hallituksen sydämen asioihin. Yksi yrittäjyyttä koskevista päätöksistä tehtiin alkuvuodesta, kun eduskunta päätti poistaa osakeyhtiön perustamista koskevan 2 500 euron osakepääomavaatimuksen.

Oikeusministeriön perustelujen mukaan 1. heinäkuuta voimaan astuva laki madaltaa halukkaiden kynnystä perustaa toiminimen sijasta osakeyhtiö tai muuttaa toiminimipohjaisen yrityksen malli osakeyhtiöksi, kun perustamiskustannukset laskevat. Lisäksi valtaosassa EU-maita tämä vaatimus on jo aiemmin poistettu.

Toiminimi ja osakeyhtiö eroavat toisistaan esimerkiksi siten, että osakeyhtiömallissa yrityksen vastuut ja mahdolliset velat rajautuvat itse yhtiöön, siinä missä toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimintansa toiminnasta sekä taloudesta.

Osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä hallinnollinen ja taloudellinen taakka on siis eriytetty yhtiölle yksittäisen toiminimiyrittäjän sijaan.

Osakeyhtiöiden määrä lisääntynee maltillisesti

– Tässä on aika monta osatekijää. Jos bisneksessä liikevaihto alkaa nousta yli 30 000 euron, voi osakeyhtiön perustaminen tulla ajankohtaiseksi. Lisäksi joillakin toimialoilla yhteistyökumppanit saattavat pitää osakeyhtiöitä luotettavampina yhteistyökumppaneina.

Myös lisätyöntekijöiden palkkaaminen voi olla Toivosen mukaan vähemmän riskialtista osakeyhtiön kautta. Syynä on se, että työnantajana toimii tällöin itse yhtiö eikä yksittäinen yrittäjä.

Osakeyhtiöt maksavat "kaksinkertaista veroa"

Eräs osakeyhtiön ja toiminimen olennaisimmista eroista on verotuksessa. Toiminimen tulot verotetaan suoraan yrittäjän tulona ansiotuloveron mukaisesti. Lisäksi toiminimi maksaa myös 24 prosentin arvonlisäveroa, jos sen liikevaihto on päälle 10 000 euroa tai se on muutoin hakeutunut alv-velvollisten rekisteriin.