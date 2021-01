"Osa Venäjällä kiinniotetuista voi saada ankaria rikossyytteitä" – näin asiantuntija arvioi mielenosoitusten ja kovien otteiden vaikuttavan Putinin asemaan

– Varmasti monet heistä pääsevät pian vapaalle, mutta on kyllä odotettavissa, että monille luetaan ankaria rikossyytteitä, Laine sanoo.

Venäjällä poliisi on ottanut kiinni jo yli 3 000 ihmistä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksissa, kertoo kansalaisjärjestö OVD-info . MTV Uutiset seuraa tilanteen kehittymistä tässä artikkelissa .

– Venäjän hallinnon kovat toimet nähtiin jo viikko sitten. Mielenilmausten laajuudesta kertoo se, että kiinniotettuja on ehtinyt tulla tähän mennessä jo näin paljon, Laine toteaa.

Kiinniotoista yli 800 on tehty Moskovassa ja vajaat 500 Pietarissa.

Putinin voimakeinot valtavat

– Hallinnon voimakeinot ovat olleet valtavat. Tänään erityisesti poliisien läsnäolo on näkynyt jokaisessa kaupungissa eli Venäjän hallinto on ottanut uhan vakavasti. Toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että Putinin valta horjuisi esimerkiksi niin, että mielenosoittajat pääsisivät johonkin tärkeään rakennukseen, Laine sanoo.

– Hän tuskin pääsee vapauteen pitkään aikaan, mikä on kova paikka hänen liikkeelleen. Siellä on kuitenkin muita johtohahmoja, jotka voivat ottaa näkyvämpää roolia liikkeessä. Toki heistäkin moni on ollut pidätettynä ja kotiarestissa. Venäjän hallinto yrittää selvästi saada rauhoitettua liikkeen, Laine lisää.