Suomalaistutkijat ennustavat Navalnyille yli 10 vuoden tuomiota: "Ei mikään rivivanki, vaan maailmanluokan mielipidevanki" – mielenosoituksista sukupolvikokemus

– On hyvin mahdollista, että hän saa yli 10 vuoden tuomion. Hän ei kuitenkaan ole mikään rivivanki, vaan maailmanluokan mielipidevanki. Se on iso ongelma Venäjän poliittiselle johdolle, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila totesi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut emeritusprofessori, Aleksanteri-instituutin Markku Kivinen on samoilla linjoilla. Kivinen muistuttaa, että aika monelle Putinin vastustajalle on käynyt samoin.

"Jos hän tämän pystyy voittamaan..."

– Hän on alusta alkaen tavoitellut suoraan valtaa, eikä vain kritisoinut sitä. Venäjällä tietynlaiset sallitun rajat menevät siinä. Valtaa voi kritisoida, mutta sen tavoittelu hyvin näkyvästi on kiellettyä, Lassila sanoo.

– Venäläisillä on ehkä heikosta demokraattisesta perinteestä johtuen ajatus, että jos joku näkyvästi tavoittelee valtaa, niin se ei koskaan ole vilpitöntä. Nähdään, että takana on omat korruptoituneet intressit. Jos hän tämän pystyy voittamaan, niin ihmiset voivat aika äkkiä kääntää mielipiteensä, Lassila jatkaa.

– Yleensä poliitikkojen kannatuslukemat ovat Putin ja sitten jotkut muut. Navalnyi on ollut näiden muiden joukossa. Myrkytystapauksen johdosta hän on kaikkien venäläisten huulilla, Lassila toteaa.

Sukupolvikokemus? "Nyt alkaa riittämään"

Putin kommentoi äärimmäisen harvoin Navalnyin tekemisiä. Nyt Putin on kuitenkin pitänyt huuhaana tuoretta videota, jolla väitetään, että presidentille on rakennettu hulppea 17 000 neliön palatsi Mustan meren rannalle.

Viime viikonloppuna Navalnyin vapauttamista vaadittiin mielenosoituksin. Tukeaan Navalnyille osoitti arviolta 40 000 ihmistä. Ensi viikonlopuksi on suunnitteilla lisää mielenosoituksia. Selvää on, että Navalnyi on saanut kansan liikkeelle.

– Nuori sukupolvi on elänyt koko ikänsä Putinin aikaa. He kokevat, että nyt alkaa riittämään. Siitä voi muodostua voimakas sukupolvikokemus Navalnyista riippumatta. "Me uhmaamme valtaa", joka on niinkin häikäilemätön, että se käyttää hermomyrkkyä vastustajiinsa. Se varmasti vaikuttaa Venäjän politiikassa pitkään, Kivinen arvelee.