"Hän on henkilö, jota presidentti ei mainitse nimeltä" – UPI:n tutkija, miten Putinin pitäisi hoitaa tilanne? "Näemmä myrkyttämällä"

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kommentoi tapausta MTV Uutisille.

Tällä hetkellä Aleksei Navalnyi on kiinniotettuna, eikä häntä ole Venäjän viranomaisten mukaan tarkoitus päästää vapaalle jalalle ennen oikeuden kuulemista.

– Varmaan lähipäivät näyttävät, kuullaanko Navalnyista mitään. Todennäköiseti kuullaan. Siihen en jaksa uskoa, että hän täysin katoaisi. Hyvin todennäköistä, että seuraavan kerran hänet nähdään oikeussalissa. Sitten katsotaan, minkälainen tuomio sieltä tulee, Lassila sanoi MTV Uutisille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto puolestaan totesi MTV Uutisille, että Euroopan union yhteinen kannanotto tarvitaan. Onko se kaikki, mitä voidaan tehdä?

– Onhan näitä (kannanottoja) EU:lta kuultu. On selvää, ettei Venäjä niistä tunnu paljon välittävän. Pitäisi antaa signaali, että tällä on merkitystä. Navalnyi on keskeinen tekijä lännen ja EU:n Venäjä-suhteissa, Lassila toteaa.

Hallinto on hermostunut

Navalnyin paluuta Venäjälle seurattiin laajasti kansainvälisessä mediassa. Minkälainen Navalnyin merkitys on Venäjällä?

– Se nähtiin tänään. Hän on henkilö, jota presidentti ei mainitse nimeltä. Hänen vuokseen kuitenkin suljetaan lentokenttiä ja teitä. Paikalla on valtava määrä poliiseja. Hän on merkittävä henkilö. Tämä kertoo hallinnon hermostuneisuudesta.

Venäjällä oppositiopoliitikon toimintamahdollisuudet ovat rajalliset. Useat Kremliä kritisoineet ovat maksaneet teoistaan ja sanoistaan hengellään.

– Navalnyi on kyennyt mobilisoimaan kannattajiaan ja se tekee hänestä vaarallisen. Moskovassa ja muissakin isoissa kaupungeissa hän on merkittävä. Potentiaalia on muuallakin. Myrkytys ja kansainvälinen huomio ovat tehneet hänestä Venäjälläkin aivan eri tavalla tunnetun kuin mitä hän oli aikaisemmin.

Navalnyi myrkytettiin viisi kuukautta sitten. Hän on itse syyttänyt tapahtuneesta Venäjän hallintoa.

Ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassila, miten Vladimir Putinin pitäisi tilanne hoitaa?

– Näemmä myrkyttämällä, Lassila letkauttaa.

– Kertoo aika korutonta kieltä, että näitä pehmeitä keinoja on nähty vuosien varrella vaikka kuinka paljon. Sulkemista, mustamaalaamista, pidätyksiä, pelottelua, uhkailua. Lista on loputon. Tämä murhayritys paljastaa sen, että nyt on siirrytty koviin keinoihin.

Miten tästä eteenpäin?