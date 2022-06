Supernanny Pia Penttala on huomannut lapsiperheiden kasvaneen ahdingon: "Uupumiselle ei tule vastapuolelta apua"

– Vanhempien masennus on lisääntynyt ja myös lapsissa näkyy masentuneisuutta ja jopa toivottomuutta. Lisäksi tällä hetkellä ei oikein saa apua, kun sitä tarvitsisi.

Psykoterapeutti Penttala kertoo huomanneensa erityisesti tämän vuoden keväällä, että ongelmia on yhä useammalla perheellä.

– Tänä keväänä on tullut ilmi, että ei enää vain yksi tai kaksi perhettä, vaan useampi on ottanut minuun yhteyttä ja yrittänyt varata aikaa. Kun aikaa ei ole ollut antaa, he ovat kertoneet, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin tehdä päiväkoti-ikäisistä lapsistaan itse lastensuojeluilmoitus.