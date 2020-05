Koronakriisi mullisti lastenkin arjen: Isovanhempien tapaaminen kielletty ja vanhemmat koko ajan kotona

– On ihan eri asia puhua 13-vuotiaan koululaisen kuin kolmevuotiaan kanssa. Kannattaa ennemminkin kysellä lapselta, että mitä hän ajattelee tai tuntee tai on kuullut, Rantala neuvoo.

Hyvään lapsuuteen mahtuu poikkeusolojakin

– Apua voi hakea muun muassa internetistä, etäpalveluita on valtavasti. Kaikki psykoterapeutit ovat siirtyneet etäpalveluihin. Kunnilla on myös chatteja.

Moni perhe pärjää hyvin

Rutiinit ovat k aiken A ja O

Lapsi- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta on saanut paljon yhteydenottoja koronaan liittyen. Jaakkola on sitä mieltä, että lapsen kasvatukseen epidemia-aikana ei ole mitään suoraa toimintaohjetta.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on ymmärtää, että se (lapsen) ajatus on tosi erilainen kuin meillä aikuisilla. Voi kertoa vaikka, milloin lapsi näkee kaverin. Ei mitään aikuisten suurempia juttuja.

Vanhemman tehtävä on luoda toivoa

Jaakkolan mukaan vanhemman kannattaa nyt sanoa lapselleen, että ”kyllä me tästä selviämme”.

– Toisaalta minun mielestäni voi hyvin sanoa, että vanhemmilla on huolta ja stressiä ja että tilanne on epävarma ja se huolestuttaa vanhempaa. Mutta että kaikkialla asiantuntijat tekevät työtä, jotta tilanne ratkeaisi.

Lasten ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkia mahdollisia uhkakuvia. Lasten omia huolia puolestaan kannattaa lähstyä leikin kautta.

– Avuksi voi ottaa nallen tai satuhahmon. Voi esimerkiksi kysyä, että mikä nallea huolestuttaa. Tällainen ulkoistaminen toimii usein, sillä on helpompi kertoa, mikä nallea huolestuttaa kuin mikä itseä huolestuttaa.

Jaakkola alleviivaa Rantalan tavoin sitä, että nyt ei tarvitse "olla täydellistä perhettä".

– Pyritään elämään nyt ja tässä. Annetaan tilaa ja aikaa sille, että voi olla huonoja hetkiä ja päiviä. Yritetään auttaa ja tukea toisiamme ja olla myötätuntoisia.