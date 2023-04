Psykiatri yllättyi MTV:n selvityksen tuloksista: Pienimpien lasten laittaminen päiväkotiin työvoimapoliittisena ratkaisuna tulee kalliiksi

– Pieni lapsihan tarvitsee pysyvyyttä, syliä, turvaa ja sitä, että hänen tarpeisiinsa aikuinen vastaa oikea-aikaisesti. Silloin, jos on vaihtuvia aikuisia ja ehkä liian vähänkin aikuisia siellä ja jos melutaso on korkea – ne ovat kaikki sellaisia asioita, jotka lisäävät pienen vauvan stressiä. Sillä voi tutkimusten mukaan olla hyvinkin kauaskantoiset vaikutukset.

Turunen toteaa, että on myös tilanteita, joissa pienellekin lapselle on hyötyä päiväkodista.

– Se on selvää, että yksittäiset perheet tässä työllisyystilanteessa ja hintojen nousussa voivat olla todella tiukassa saumassa ja silloin se on välttämätöntä. Ja silloin on tärkeätä, että se (hoito päiväkodissa) on laadukasta. Mutta jos sitä käytetään ikään kuin työvoimapoliittisena ratkaisuna, niin ne laskut ovat kalliita sitten myöhemmin.