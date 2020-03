Osa on jo parantunut koronasta – MTV:n saamien tietojen mukaan yksikään sairastunut ei ole HUS:n tehohoidossa

Kuinka monta koronavirukseen sairastunutta on tällä hetkellä tehohoidossa?

"Luotettavan tiedon kerääminen on haaste"

Helsingin terveysasemien johtaja Timo Lukkarinen kertoi Twitterissä eilen, että kahdeksan suomalaista on parantunut koronaviruksesta.

– Emme ole julkaisseet tietoa parantuneiden määrästä, koska luotettavan tiedon kerääminen on haaste. Kotihoidossa olevat henkilöt katsotaan parantuneiksi yhden oireettoman päivän jälkeen ja tällaisia henkilöitä on, Järvinen kertoo.

Oireeton tartuttaa vain harvoin

– Tämänhetkisen tiedon mukaan tartuttaminen päivä ennen oireiden alkamista on mahdollista, mutta todennäköisyys on pieni. Koronavirus tarttuu ennen kaikkea pisaratartuntana ja vasta kun henkilö yskii, aivastelee ja pärskii, hän on tartuttavampi, Järvinen sanoo.