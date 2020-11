Näin koronavilkkua parannetaan – sovelluksessa silti vielä ominaisuus, joka voi aiheuttaa virheellisiä ilmoituksia harvinaisissa tapauksissa: "Tälle emme voi mitään"

Mahdollisesta korona-altistuksesta ilmoittavasta Koronavilkku-sovelluksesta on tulossa uusi päivitys. Käyttöliittymään on tehty parannuksia muun muassa sen suhteen, että altistumistarkistuksia saadaan enemmän tietoa. Lisäksi tulossa on parannuksia pitkäaikaisten altistumisten tarkistuksiin.

Koronavilkun kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykän mukaan Koronavilkussa on esiintynyt välillä ongelmia altistumisvaroituksiin liittyen.

– Suurin osa saamatta jääneistä varoituksista on tapahtunut perhepiirissä, mutta niissä tilanteissa on muutenkin saanut tiedon. Käsitykseni mukaan ongelmatilanteita on ollut viime aikoina paljon vähemmän.

Uudessa päivityksessä altistumisen arvioinnin uudet parametrit mahdollistavat ihmisten altistumisaikojen tarkemman laskemisen, Köykkä kertoo.

Virheellisiä ilmoituksia?

Toimiakseen oikein puhelimessa täytyy olla käytössä Bluetooth. Sovellus tunnistaa Bluetoothin avulla toisia lähistöllä olevia puhelimia, ja ilmoittaa tapauksista, joissa toisen puhelimen käyttäjä on ilmoittanut sovellukselle koronatartunnastaan.

Voiko tekniikan käyttö aiheuttaa myös virheellisiä ilmoituksia?

– Bluetooth ei osaa ottaa huomioon, mitä ihmisten välissä on. Aina on olemassa teoreettinen mahdollisuus, että puhelimen läsnäolo havaitaan esimerkiksi viereisestä autosta tai huoneesta. Se on kuitenkin aika harvinaista, koska signaalivaimentuma aiheuttaa sen, että todennäköisesti sitä altistumisvaroitusta ei ainakaan helpommin saa, Köykkä kertoo.