Orpo: Venäjän miehityksen kohteiksi joutuneiden maiden tilanne on ratkaistava ennen kuin niistä voi tulla EU:n jäseniä

Vihamielisen maan miehityksen kohteeksi joutuneiden maiden tilanne on pystyttävä ratkaisemaan ennen kuin niistä voi tulla Euroopan unionin jäseniä. Näin ajattelee pääministeri Petteri Orpo (kok.), joka edustaa Suomea EU-maiden poliittisten johtajien huippukokouksessa Espanjan Granadassa.

– Kyllähän silloin jokainen ymmärtää, että se on ratkaistava ennen, hän sanoo miehittämisestä.

Halunsa päästä EU:hun ovat ilmaisseet muun muassa Ukraina, Moldova ja Georgia, joiden kaikkien osia Venäjä on pitkään miehittänyt. Unionin maiden poliittiset johtajat myönsivät kesällä 2022 Ukrainalle ja Moldovalle EU:n ehdokasmaan aseman ja Georgialle tätä vähäisemmän perspektiivin jäsenyydestä.

– Varmaan nyt jo on, että mailla on hieman erilaisia painotuksia ja huolia. Mutta sen suunnan pitäisi olla selvä ja sitä itse tulen kannattamaan, Orpo sanoi.

Aiemmin tällä viikolla Orpo on muun muassa todennut, että EU:n laajentuminen on geopoliittinen välttämättömyys. Hän on myös sanonut pelkäävänsä, että jäsenyyttä haluavat maat valuvat Venäjän vaikutuspiiriin, jos niille ei lähde riittävän hyvää viestiä.