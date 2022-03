Ukraina ei saanut suoraa EU-ehdokasmaan asemaa – Marin: Oikotietä ei ole, jäsenyysehdot pitää täyttää

Kokouksen asialistalla on ollut muun muassa Ukrainan EU-jäsenhakemus, jota maa on toivonut vauhditettavan Venäjän hyökättyä maahan. Kokous jatkuu jälleen myöhemmin tänä aamuna.

Viime viikkoina Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ravistellut koko Eurooppaa.

Osa perhettä, muttei vielä ehdokasmaa

EU-jäsenyyden saavuttaminen on monivaiheinen prosessi ja ennen jäsenyyttä käydään yleensä pitkäkestoiset neuvottelut. Nyt kysymyksenä on ollut, voisiko Ukraina saada tavallista nopeammin varsinaisen ehdokasmaan aseman.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan ukrainalaisille on tärkeää antaa toivoa ja näkymä siitä, että he ovat osa länttä ja heillä on tulevaisuus Euroopassa.