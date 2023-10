Euroopan johtajat kokoontuvat – Orpo: EU:n laajentuminen on "geopoliittinen välttämättömyys"

Eurooppalaiset poliittiset johtajat kokoontuvat torstaista alkaen kahdeksi päiväksi Espanjan Granadaan, jossa he pyrkivät kasaamaan geopoliittista palapeliä maailmanpoliittisesti jännittyneenä aikana. Palasten ei odoteta asettuvan paikoilleen tällä viikolla, vaan kyse on vasta hahmottelusta ja tunnusteluista.

Torstaina Granadassa kokoontuu Euroopan poliittinen yhteisö, jota on ehditty aiemmin luonnehtia muun muassa korkean tason keskustelukerhoksi. EU:n 27 jäsenmaan poliittisten johtajien lisäksi kokoukseen on kutsuttu edustajat myös 20 muusta maasta.

Poliittinen yhteisö syntyi Ranskan aloitteesta, ja se kokoontuu kolmatta kertaa. Tärkein pysyvä anti tapaamisissa on ollut keskusteluyhteyden vaaliminen EU:n ja sen kumppanien välillä. Sillä on arvoa tilanteessa, jossa Venäjällä on halu ylläpitää omaa vaikutuspiiriään myös rajojensa länsipuolella.