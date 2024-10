Orpo Tilastokeskuksen väestöennusteesta: "Positiivinen näkymä"

Orpon mukaan hänen hallituksensa maahanmuuttopolitiikka on "hyvällä linjalla". Orpon mukaan hallitus toteuttaa toimia, jotka edistävät työperäistä maahanmuuttoa, ja samaan aikaan kiristää humanitaarisen maahanmuuton puolella lainsäädäntöä pohjoismaiselle tasolle.

– Työperäinen maahanmuutto on se, mitä meidän täytyy edistää ja mitä me haluamme edistää. Me tarvitsemme sitä, Orpo sanoi.