Orpo: Lisää leikkauksia luvassa

Pääministeri Petteri Orpon mukaan kokoomuksen keskeinen vaalilupaus pitää.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan kokoomuksen keskeisin vaalilupaus oli velkasuhteen taittaminen ja tuo tavoite pitää. 

Hän piti kokoomuksen puoluevaltuuston yhteydessä katsauksen ajankohtaisista aiheista.

Orpon mukaan tarvitaan lisää sopeutustoimia eli leikkauksia valtion menoihin. 

Työn ja yrittämisen verotusta kokoomus ei suostu kiristämään. Orpo sanoi, että peruskoulusta ja osaamisesta sekä turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta pidetään kuitenkin kiinni.

