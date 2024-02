Petteri Orpo: Suomen on muututtava, jottemme joudu EU:n tarkkailuluokalle – "Olemme vaarallisesti velkaantunut maa"

Suomi on vaarallisesti velkaantunut maa, joka elää yli varojensa, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi puheenvuorossaan valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa.

– Ennusteet talouskasvusta ovat heikentyneet. Se tarkoittaa vähemmän työtä ja vähemmän verotuloja. Edellinen hallitus arvioi tekemänsä sote-uudistuksen hinnan raskaasti alakanttiin. Viime vuonna hyvinvointialueet käyttivät 1,5 miljardia euroa enemmän rahaa kuin niillä on, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Suomi on hallituksen tekemistä säästöistä huolimatta edelleen velkasuossa.

– Se tarkoittaa, että silmäkkeestä nousemiseksi on tehtävä vielä enemmän. Kevään kehysriihessä olemme vaikeiden päätösten edessä, Orpo arvioi.

– Nyt jos koskaan on välttämätöntä, että viemme tinkimättömästi läpi hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset. Ja kun me sen teemme, me saamme aikaan Suomen suunnan muutoksen.