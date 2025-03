Elina Valtonen: Toimisin Ukrainan kanssa täysin päinvastoin kuin Trump – "Uskon, että he aikanaan huomaavat, ettei tämä toimi"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok). ei usko presidentti Donald Trumpin Ukraina-strategian olevan erityisen menestyksekäs.

Yhdysvaltojen viranomaistiedon mukaan Yhdysvallat on keskeyttämässä tukensa Ukrainalle, kunnes maa suostuu rauhaan – sen enempää rauhan ehtoja avaamatta. Ukraina ehti jo tiistaina ilmoittaa olevansa valmis jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa muun muassa mineraalisopimuksesta. Sen allekirjoittaminen jäi, kun Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi riitaantuivat tapaamisessaan viime perjantaina.

USA-tuen keskeyttämisestä kysyttiin luonnollisesti myös Suomen ulkoministeri Valtoselta., joka puhui tiistaina Chatham House -ajatuspajassa Lontoossa.

– Olen tietenkin huolissani, mutta uskoisin tämän olevan osa Valkoisen talon valitsemaa "suurta strategiaa", jonka se toivoo johtavan rauhaan. Venäjää rauhoitellaan ja Ukrainaa painostetaan, Valtonen kommentoi.

Henkilökohtaisesti Valtonen toimisi täysin päinvastoin kuin Trumpin hallinto.

– Olen varma, että presidentti Trump hallintoineen huomaavat aikanaan, ettei tämä tule lopulta toimimaan.

Orpokin hämmentyi Venäjän mielistelystä

Suomi tukee yhdessä rintamassa Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan, pääministeri Petteri Orpo (kok.) painotti tiistain tiedotustilaisuudessaan.

Jos Yhdysvallat todella keskeyttää tukensa Ukrainaan, tarkoittaa se Euroopalta Orpon mukaan mittavia lisäpanostuksia Ukrainan puolustamiseksi – ja ripeästi. Orpo lupaa Suomen olevan mukana auttamassa, mutta sotilaita Suomesta Ukrainaan ei olla lähettämässä.

– Meillä on 1300 kilometriä omaa rajaa puolustettavana. Mutta olemme muilla tavoin mukana kyllä turvaamassa, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan hän ajattelee Yhdysvaltojen suhteen kahtiajakoisesti.

– He eivät ole suoraan indikoineet lähteä Natosta ja Euroopan puolustamisesta. Venäjän ymmärtäminen on hämmentävä tulokulma. Me haluamme vahvistaa Ukrainaa, että syntyy rauha. USA vähentää tukea, jos Ukraina ei ryhdy sopimaan, Orpo vastasi.

Orpo kuitenkin muistuttaa, että "kaikista ristiriitaisuuksista huolimatta suhdetta Yhdysvaltoihin pitää pystyä vaalimaan".

Uutinen Yhdysvaltain Ukraina-tuen keskeyttämisestä on Orpon mukaan "totta kai huono".

– Se pitää ottaa erittäin vakavasti ja se nostaa kiireellisyyttä Ukrainan tuen saamiseksi Euroopasta.