USA:n tuet menettävältä Ukrainalta hätähuuto: Valmiina allekirjoittamaan mineraalisopimuksen

Ukraina haluaa jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, painottaa Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal. Hänen mukaansa Ukraina on ehdottoman määrätietoinen yhteistyön jatkamisesta.

Toimittajille Kiovassa puhunut pääministeri myös sanoi, että Ukraina on valmis allekirjoittamaan mineraalisopimuksen milloin vain.

Shmyhal kommentoi asiaa sen jälkeen, kun useat mediat uutisoivat lähdetietojensa perusteella, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt kaiken maan Ukrainalle toimittaman sotilaallisen tuen tauolle.

Shmyhalin mukaan etenkin Ukrainan Patriot-ilmapuolustus on vaarassa, jos tuki Yhdysvalloista loppuu. Kyseinen järjestelmä on ainoa, jolla Ukraina on voinut suojautua Venäjän ohjusiskuja vastaan, ja tuen loppuminen estäisi järjestelmän huollon, varaosien sekä ammusten toimittamisen.

– Tarvitsemme ja pyydämme konkreettisia turvatakuita sekä Yhdysvalloilta, Euroopalta että G7-mailta, Shmyhal vetoaa.

Ukrainan parlamentti julkaisi kannanottonsa tilanteesta myöhään maanantaina. Parlamentin mukaan Ukrainan turvallisuus on taattu Yhdysvaltojen tuella, ja presidentti Trumpin yritykset rauhan saamiseksi ovat sodan päättämiseksi ratkaisevassa roolissa.