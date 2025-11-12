Jokaiseen risahdukseen Venäjältä ei kannata suhtautua liian vakavasti, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Keskusteluyhteys Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa tulee avata jossain vaiheessa, mutta koordinoidusti, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb.

– Varmasti jossain vaiheessa, ja jossain yhteydessä keskusteluyhteys avataan. Tärkeintä on kuitenkin, että Suomen kaltainen maa ei joudu Unkarin tai Slovakian asemaan, vaan kaikki keskustelut, joita Venäjän kanssa käydään, käydään koordinoidusti, Stubb sanoi vierailullaan Pohjois-Savossa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi maanantaina Ylelle, että Euroopan olisi viisasta käydä keskusteluja suoraan Venäjän kanssa.

– Tämä keskustelu ei ole millään tavalla uusi. Olemme viimeisten puolentoista vuoden aikana yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa tätä paljon pohtineet, Stubb sanoo.

Stubbin mukaan keskusteluyhteyden avaamista voitaisiin koordinoida esimerkiksi halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden, kuten Ranskan ja Iso-Britannian taholta.