Orpo kiri Kataisen kiinni ja hätätilahallitus häämöttää: "Ei tunnu missään"

Eduskuntavaaleista tulee tänään kuluneeksi 66 päivää. Kyseessä on sama aika, jossa Jyrki Kataisen (kok.) johtama hallitus aloitti toimintansa vuonna 2011.

Jos hallitus ei vaihdu viimeistään tällä viikolla, kyseessä on toiseksi pisin prosessi sitten sotien. Lauantaina vaaleista tulee kuluneeksi 69 päivää, jolloin Orpo saavuttaa niin kutsutun hätätilahallituksen, joka muodostettiin öljykriisin varjossa 1970-luvulla.

Toisen maailmansodan jälkeen pisin aika uuden hallituksen muodostamiseksi on nähty vuonna 1951, jolloin Kekkosen kolmannen hallituksen muodostus vei 79 päivää vaaleista. Tänä vuonna kyseinen etappi tulisi vastaan 20. kesäkuuta.

Neuvotteluaika pidentynyt

Orpo on kommentoinut neuvotteluiden kestoa sanomalla, ettei kyseessä ole nopeuskilpailu.

Uudistetun perustuslain ennätys

Vertailu pitkälle historiaan on vaikeaa, koska Suomen poliittinen järjestelmä ja sen käytänteet ovat muuttuneet aikojen saatossa.

Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä useat hallitukset eivät välttämättä eronneet eduskuntavaalien yhteydessä, kuten nykyisin on totuttu. Tämä saattoi pidentää vaalien ja seuraavan hallituksen aloittamisen välisen ajan jopa vuosien mittaiseksi.

Viime vuosikymmeninä pääministerin valtaa on korostettu presidentin kustannuksella. Orpon urakka on pisin uuden perustuslain aikana, joka astui voimaan vuonna 2000. Sen aikana uuden hallituksen muodostaminen vaaleista alkaen on kestänyt keskimäärin 45 päivää.