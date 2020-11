Oppositio tylytti kyselytunnilla hallitusta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksista: "Onko hallitus edistämässä kemiallisen kastraation käyttöönottoa?"

– Seksuaalirikoslainsäädäntö on nyt kokonaisuudistuksen alla. Hallitus on lähtenyt siitä, että juuri lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia pitää kiristää. Tarkoitus on, että eduskunta saa tämän kokonaispaketin sitten, kun se on valmis ensi syksynä.