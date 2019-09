Missä olivat ministerit? Eduskunta pui aloitetta seksuaalirikoksiin syyllistyneiden karkottamisesta – Halla-aho: "Suomalaisilla rangaistuksilla ei ole minkäänlaista pelotevaikutusta"

Jussi Halla-aho (ps.):



Sebastian Tynkkynen (ps.):

– Jos joku tässä maassa on ollut vaikuttamassa asenteiden kovenemiseen maahanmuuttajia kohtaan, niin punavihreät. Tämä aloite on neljänneksi eniten allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite. Ihmettelen, että vihreät ovat pyytäneet laiskasti puheenvuoroja tämän päivän keskusteluun.

– Tämä laki on pakko muuttaa. Jos turvapaikanhakija tuomitaan raiskauksesta tai murhasta, ei häntä voida päästää vapaaksi kadulle tuomion jälkeen vain siksi, että hänen omassa kotimaassaan hän saattaisi tulla vaarassa. Tämän salin on vihdoin alettava puolustaa myös suomalaisten ihmisoikeuksia suhteessa maahanmuuttajiin.

Heli Järvinen (vihr.):

– Lakiesitys on valitettavasti perustuslain vastainen ehdottaessaan, että rikollinen aina menettäisi oleskelulupansa. Se ei ole Suomen perustuslain mukaista. Karkoituksen toimivat viime vuonna hyvin. 37 esitetystä 25 pantiin toimeen. Nyt on paneuduttava rikosten ennaltaehkäisyyn, kuten tämä hallitus tekee.

Eveliina Heinäluoma (sd.):

– On aivan selvää, että olemme myös tässä salissa yhtä mieltä siitä, että kaikki seksuaalirikokset ovat tuomittavia, riippumatta henkilön taustasta. Hallitus on sitoutunut korottamaan lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia.

– Tämän lisäksi on päätetty käynnistää seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. On tärkeää todeta, että tavoitteena tulee olla, että nämä tuomitut rikolliset pyritään siirtämään kotimaidensa vankiloihin kärsimään tuomiotaan. Ja tuomitun siirtäminen on mahdollista tällä hetkelläkin ilman henkilön itsensä suostumusta.

Kai Mykkänen (kok.):

– Totta kai jokainen seksuaalirikos on tuomittava ja estettävä niin hyvin kuin pystytään. Mutta on myös kiistaton tosiasia, että meillä on se haaste, että tietyissä Suomeen muuttaneiden kansallisuuksien ryhmissä todennäköisyys syyllistyä seksuaalirikokseen on koholla ja meidän täytyy tähän tarttua, myös sen ulkomaalaistaustaisten enemmistön tähden, jonka tämä vähemmistö törkeällä käytöksellään leimaa.