Lintilä lupasi eduskunnalle sähkön siirtohintoja suitsivan lakiesityksen – myös terrorismi nousi keskusteluun Pariisissa murhatun opettajan myötä

Sähkön siirtohintojen nousu on närkästyttänyt monia suomalaisia jo vuosien ajan.

– Puolustatteko suomalaisia kotitalouksia vai monopoliasemassa olevia yhtiöitä? Mikä on teidän ratkaisunne, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman tivasi.

–Annamme Energiavirastolle mahdollisuuden valvoa niitä investointeja, että ei yli-investoida, mikä viimeksi nousi ongelmaksi, eli yli-investoitiin ja sen varjolla nostettiin sitten hintoja. Mikä myös tulee olemaan merkittävää, on korotuskaton laskeminen. Tällä hetkellä se on se 15, ja voin sanoa, että se tulee olemaan merkittävästi alempi siinä lakiesityksessä, jonka saliin tuon, Lintilä puhui.

– Ratkaisut tulevat tipauttamaan näitten yritysten tuottoprosentin muutaman vuoden sisällä 4 prosentin luokkaan, eli silloin me olemme aika lailla samalla tasolla kuin Ruotsissa ollaan tällä hetkellä, Lintilä kertoi kyselytunnilla.

Terrorismi myös esillä

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vastasi, että ulkomaalaiset rikolliset palautetaan lähtömaihinsa, kunhan se on esimerkiksi palautussopimusten puolesta mahdollista.

– Oikeusvaltiossa tuomitaan ihmisiä rikoksista, ja jos ihmisellä on ulkomaalaistausta ja jos rikoksista tuomitaan, niin on tietyt käytännöt, joilla oikeusvaltiossa sitten ihmisiä karkotetaan ja palautetaan maasta pois, Ohisalo sanoi.

– Ääriajattelu itsessään on vakava ilmiö, johon tämä hallitus puuttuu. Kuten sanoin, olemme jo viime vuoden puolella hyväksyneet yhdessä tämän väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin vastaisen toimintaohjelman, jonka kautta tulee monia toimenpiteitä monille eri viranomaisille. Sinne ohjaamme myös hallituksena jatkuvasti lisärahoitusta, sisäministeri lisäsi.

Hallituksesta ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) korosti, että hallitus on tuominnut pariisilaisen opettajan tappamisen ja Ranskaan on esitetty surunvalitteluja sekä valmiutta auttaa selvitystyössä erityisesti, jos kyseessä on kansainvälisesti verkottunut terroriteko.