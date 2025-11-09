Helsingin poliisilaitos kertoo tutkivansa kolmea erillistä raiskausrikosta, joista kaksi on muodoltaan törkeitä. Lisäksi tutkittavana on epäilty törkeä vapaudenriisto.

Poliisin mukaan kaikkien tapausten epäillyt tekijät on otettu kiinni.

Ensimmäinen tutkittavana oleva törkeä raiskaus on tapahtunut yksityisasunnossa Itä-Helsingissä 6.11-7.11. välisenä aikana. Kaksi miestä otettiin kiinni tekopaikalta perjantaina aamupäivällä. Epäiltyjä tullaan esittämään vangittaviksi. Törkeän raiskauksen lisäksi kiinniotettuja epäillään törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Toinen tutkittavana oleva epäilty törkeä raiskaus tapahtui perjantaina illalla 7. 11. Tekopaikka on ulkona Helsingin Mellunmäessä. Epäilty tekijä oli seurannut uhria lyhyen matkaa, jonka jälkeen hän oli käynyt uhriin väkisin kiinni. Poliisi epäilee, että uhri ja tekijä eivät tunteneet toisiaan. Poliisi on ottanut kiinni yhden miehen epäiltynä rikoksesta.

Näiden tapausten lisäksi poliisilla tutkittavana on viikonlopun aikana Oulunkylässä yksityisasunnossa tapahtunut perusmuotoinen raiskaus. Yksi mies on otettu kiinni teosta epäiltynä.

Epäilty törkeä vapaudenriisto Malmilla

Poliisi tutkii lisäksi lauantaina 8.11. ilmoitettua epäiltyä vapaudenriistoa. Poliisin tutkinnassa selvisi, että asianomistajaa on pidetty lukittuna yksityisasunnossa. Teosta on otettu epäiltynä kiinni yksi mies. Lisäksi häntä epäillään pahoinpitelystä.

Poliisi ei tiedota rikoksen uhreista tai tekotavoista enempää uhrien suojelemiseksi sekä esitutkinnan turvaamiseksi.