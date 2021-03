Opiskelijat aikovat bilettää kevätlomalla Floridassa kuin koronaa ei olisikaan – asiantuntija huolissaan: "Täällä juodaan paljon alkoholia"

Silti The Guardianin mukaan Floridassa vietettävästä Spring Breakista eli kevätlomasta on nähty sosiaalisessa mediassa samanlaisia kuvia ja videoita kuin viime vuonna. Maskeista tai turvaväleistä ei ole tietoakaan.

Alkoholia kuluu ja varotoimet unohtuvat

Kevätloman pääkohteena olevassa Floridassa todetaan edelleen noin 4 000 tartuntaa päivässä, mutta hotelleissa on silti vilkasta lomien aikaan. Täyttöasteen odotetaan olevan noin 70 prosenttia, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltävillä lomilla.

– Täällä juodaan paljon alkoholia ja ihmiset todennäköisemmin poikkeavat tavoistaan. He siis todennäköisemmin riisuvat maskinsa ja unohtavat turvavälit, kertoi Floridan yliopiston epidemiologi Cindy Prins The Guardianille.

Rajoitukset höllentyneet

Yliopistoissa tilannetta on pyritty hallitsemaan, ja esimerkiksi Ohion ja Texasin yliopistoissa loma on peruttu ja korvattu ”hyvinvointipäivillä” lukuvuoden aikana. Kalifornian yliopisto on puolestaan tarjonnut 750 opiskelijalle 75 dollarin ”jäämisrahaa”, jonka voi käyttää paikallisiin palveluihin, jos he pysyvät kampuksella loman ajan.