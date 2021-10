Asiantuntija: Maailmanlaajuiseen koronarokotepulaan tuskin saadaan helpotusta patenttien purkamisen kautta

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan esimerkiksi osassa Afrikan maita rokotuskattavuus on ensimmäisenkin rokotteen osalta vasta yksinumeroisia prosentteja, kun Suomessa jo 65 prosenttia koko väestöstä on saanut toisenkin annoksen.

Rikkaiden ja kehittyvien maiden väliseen epäsuhtaan on esitetty ratkaisuksi muun muassa koronarokotteiden patenttien vapauttamista. Keskiössä on teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevä Maailman kauppajärjestö WTO:n TRIPS-sopimus, johon esitettyä koronapoikkeusta käsitellään taas keskiviikkona ja torstaina. Nopeaa ratkaisua ei ole kuitenkaan näköpiirissä.

"Tarkoitus ei olisi koko tätä järjestelmää murentaa"

– Meidän näkökulmastamme rokotepatentit eivät ole varsinainen ongelma. Kyse on siitä, että on ollut haasteita kasvattaa koronarokotteiden tuotantokapasiteettia riittävässä määrin. On puuttuvaa valmistuskapasiteettia ja puuttuvaa tietotaitoa. On myös ollut puutetta erilaisista raaka-aineista ja jonkin verran puutteita valmistukseen käytettävistä välineistä, Vaaranmaa sanoo.