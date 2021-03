Opetusministeri Saramo: Valtakunnallinen koulusulku päättyy, pahimmat epidemia-alueet päättävät etäopetuksesta erikseen

Saramo sanoo, että paikallinen toimintatapa mahdollistaa lähiopetuksessa pysymisen siellä, missä se on mahdollista ja toisaalta rajoitukset pahimmilla epidemia-alueilla.

– Jokaisen kunnan alueella on päätökset tehtävä todellisen tilanteen mukaan ja käytössä olevaa keinovalikoimaa on hyödynnettävä aktiivisesti. Olennaista on reagoida paikallisiin muutoksiin ajoissa – mikään kunta ei ole turvassa mahdollisilta uusilta tautiryppäiltä, Saramo kirjoittaa.