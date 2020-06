Etäopetukseen voidaan syksyllä siirtyä paikallisesti, mutta pienimmät koululaiset halutaan pitää kouluissa

Tarkoituksena on, että opetusryhmät olisivat etä- ja lähiopetuksessa esimerkiksi vuoroviikoin, jos koronaviruksen toinen aalto iskee.

– Me emme vielä tiedä, miltä epidemiatilanne syksyllä tulee näyttämään. Toivottavasti toista aaltoa ei tule, mutta tietenkin on vastuullista varautua eri skenaarioihin. Ja siksi on tehty väliaikainen lakimuutos, jotta opetuksen järjestäjät voivat vuorotella etä- ja lähiopetuksen välillä, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo.