Miksei koko koulua suljettu, kun oppilaalla todettiin koronatartunta? – "Yhdessä asiantuntijoiden kanssa tehty rajaus"

Monissa muissa maissa on suljettu kokonaisia kouluja koronatartuntojen takia. Helsingissä kuitenkin karanteeniin asetettiin vain sairastuneen oppilaan kanssa tekemisissä olleet.

Virukset ovat jo kuolleet koulun tiloissa

– Myös koulun tilat ovat puhtaat eli koronavirus kuolee ajan myötä pinnoilta ja nyt varsinkin, kun on menty viikonlopun yli, niin koulu on ikään kuin puhdistunut, vakuuttaa Lukkarinen.

Sisarukset ja vanhemmat eivät levitä tautia



Karanteenissa olevien oppilaiden vanhemmat ja sisarukset voivat käydä normaalisti töissä ja koulussa. He eivät Lukkarisen mukaan levitä tautia.

– Eivät tässä vaiheessa. Vasta siinä vaiheessa, kun karanteenissa olevilla altistuneilla ilmenee oireita, niin vasta sen jälkeen on mahdollista, että nämä vanhemmat tai sisarukset alkaisivat sitä levittää.

Neuvontapuhelin ruuhkautui heti



Helsinki avasi tänään kaupunkilaisille tarkoitetun koronaviruspuhelinneuvonnan. Sinne on heti ensimmäisenä päivänä tullut puheluita ruuhkaksi asti.

– Toivomme, että sinne soittaisivat vain ne, jotka saavat influenssan oireita ja joilla on selkeä altistus tiedossa tai epäilevät altistuneensa. Yleisen neuvonnan osalta kannattaa turvautua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin ja maalaisjärkeen, vinkkaa Lukkarinen.

Palveluammateissa ei ole syytä pelkoon



– Tällä hetkellä ei ole mitään syytä pelätä normaalitoiminnassa. Meillä on koronaviruksen osalta tilanne hallinnassa. Jos ympäristössä liikkuessa jotain tartuntaa saa, niin se on tavallinen influenssa tai rs-virus tai muu ylähengitystieinfektio, joita on paljon liikkeellä. Niihin toimii samat ohjeet kuin koronavirukseen: hyvä käsien pesu, yskimishygienia ja se, että jos tulee oireita, jäädään kotiin.