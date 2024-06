Suomen juoksusensaatio virittelee EM-jättipaukkua – ilmiömäisen SE-juoksun jälkeen ikimuistoinen tilanne: "Mitä sä sanoit?"

Siellä on tosi kovia tyyppejä, mutta minä olen myös yksi niistä. Paljon on kiinni päivän vireestä ja siitä, kenellä pää kestää parhaiten lopussa, Blomqvist miettii.

– Kyllä loppukirijuoksukin on ihan ok, kun 1 500 metriä on kulkenut hyvin. Mutta ne ovat vähän jännittäviä, kun siellä voi tulla kompastumisia. On kuitenkin melkein 30 juoksijaa mukana. Toivon, että letka venyisi, ja kovimmat juoksijat olisivat taistelemassa parhaista paikoista, Blomqvist hymyilee.