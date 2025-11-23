Maailman vanhimman levykaupan tittelistä kisaava D'Amato Records on toiminut samassa liiketilassa jo 140 vuoden ajan.
Kapealla Vallettan sivukadulla D’Amato Records houkuttelee ohikulkijoita julisteilla, 7-tuumaisilla levyillä ja T-paidalla, jossa lukee: “Maailman vanhin levykauppa.” Ovenpielessä oleva kaiverrus kertoo: “Musiikkikauppa vuodesta 1885”. Vuosiluku, jota paikalliset toistavat ylpeydellä.
Sisällä omistaja Anthony D’Amato asettaa perinteistä maltalaista musiikkia soittavan vinyylin levylautaselle, ja lämmin rahina täyttää huoneen. Hän kertoo, että hänen isoisoisoisänsä Giovanni D’Amato perusti kaupan vuonna 1885.
Giovanni oli italialainen siirtolainen Napolista, joka perusti liikkeen juuri tähän paikkaan.
Sodat, taantumat, pandemiat ja formaattien muutokset – 78-kierroksisista levyistä 45- ja 33-kierroksisiin, kaseteista CD-levyihin, latauksiin ja nyt vinyylin uuteen nousuun – ovat tulleet ja menneet, mutta levykaupan ovet ovat pysyneet auki, lukuun ottamatta kuuden viikon koronasulkua.
Pommitukset eivät pysäyttäneet myyntiä
Kaupan selviytyminen on osa Vallettan omaa historiaa. Malta oli yksi toisen maailmansodan pommitetuimmista paikoista, mutta kauppa säilyi, vaikka lähikorttelit tuhoutuivat.
Perheen asiakirjat osoittavat, että D’Amato toimi sodan aikana brittiläisen kansainvälisen musiikkijätin His Master's Voice (HMV) paikallisena edustajana ja piti huolen siitä, että gramofonit ja levyt saatiin saarille pommituksista huolimatta.