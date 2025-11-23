



Onko tämä 140-vuotias liike maailman vanhin levykauppa? Viidennen polven levykauppias iloitsee levyjen uudesta noususta 2:11 140 vuotta vanhan levykaupan omistaja Anthony D'Amato kertoo, mitkä ajat ovat olleet vaikeimpia hänen sukunsa omistamalle liikkeelle. Julkaistu 22 minuuttia sitten Reuters Maailman vanhimman levykaupan tittelistä kisaava D'Amato Records on toiminut samassa liiketilassa jo 140 vuoden ajan. Kapealla Vallettan sivukadulla D’Amato Records houkuttelee ohikulkijoita julisteilla, 7-tuumaisilla levyillä ja T-paidalla, jossa lukee: “Maailman vanhin levykauppa.” Ovenpielessä oleva kaiverrus kertoo: “Musiikkikauppa vuodesta 1885”. Vuosiluku, jota paikalliset toistavat ylpeydellä. Sisällä omistaja Anthony D’Amato asettaa perinteistä maltalaista musiikkia soittavan vinyylin levylautaselle, ja lämmin rahina täyttää huoneen. Hän kertoo, että hänen isoisoisoisänsä Giovanni D’Amato perusti kaupan vuonna 1885. Giovanni oli italialainen siirtolainen Napolista, joka perusti liikkeen juuri tähän paikkaan. Sodat, taantumat, pandemiat ja formaattien muutokset – 78-kierroksisista levyistä 45- ja 33-kierroksisiin, kaseteista CD-levyihin, latauksiin ja nyt vinyylin uuteen nousuun – ovat tulleet ja menneet, mutta levykaupan ovet ovat pysyneet auki, lukuun ottamatta kuuden viikon koronasulkua. Pommitukset eivät pysäyttäneet myyntiä Kaupan selviytyminen on osa Vallettan omaa historiaa. Malta oli yksi toisen maailmansodan pommitetuimmista paikoista, mutta kauppa säilyi, vaikka lähikorttelit tuhoutuivat. Perheen asiakirjat osoittavat, että D’Amato toimi sodan aikana brittiläisen kansainvälisen musiikkijätin His Master's Voice (HMV) paikallisena edustajana ja piti huolen siitä, että gramofonit ja levyt saatiin saarille pommituksista huolimatta.





D'Amaton arkistoista löytyy muitakin kuriositeetteja. 1930-luvulla, kun Maltalla ei ollut äänitysstudioita, perhe lähetti laulajia Milanoon tekemään ensimmäisiä maltalaisia levyjä, jotka myöhemmin HMV viimeisteli Britanniassa.

Jopa julkisivu on nähtävyys. Valokuvaajien ja turistien suosikki on ollut 1950-luvun His Master's Voice -kyltti. Se kuitenkin vahingoittui rakennusnosturin osumasta vuonna 2024, mikä aiheutti julkisen kohun ja etusivun otsikoita, kun yksi Maltan tutuimmista maamerkeistä turmeltui. Alkuperäinen kyltti on nyt kaupan sisällä, ja sen kopio koristaa ulkoseinää.

Vanhin vai ei?

Väite maailman vanhimmasta levykaupasta on osa kaupan brändiä. Maltan media ja useiden sukupolvien asiakkaat sanovat, että D’Amaton juuret vuodelta 1885 tekevät siitä ensimmäisen. Perheen asiakirjat osoittavat, että kauppa jakeli gramofoneja ja levyjä jo 1890-luvulla.

Guinness World Records kuitenkin tunnustaa Walesin Cardiffissa sijaitsevan Spillers Recordsin (perustettu 1894) vanhimmaksi yhtäjaksoisesti toimineeksi levykaupaksi. Ennätyksiä listaava julkaisu soveltaen tiukkaa määritelmää jatkuvasta äänitetyn musiikin vähittäiskaupasta.

Joka tapauksessa D’Amato on lähes varmasti yksi vanhimmista – ja toimii yhä samalla legendaarisella kadulla.

Liiketoiminta ei ole ollut helppoa. Anthony D'Amato kertoo, että 2000-luvun alun latausaika oli vaikeinta, kun MP3:t ajoivat alan polvilleen.

– Nykyään ala on palannut parempiin päiviin. On paljon nuoria, jotka palaavat levyihin suoratoiston sijaan. He ostavat levyjä keräilyarvon vuoksi, hän toteaa.

Nuoret levynselaajat kaupassa ovat todiste siitä, että analoginen rituaali houkuttelee yhä uutta sukupolvea.

Paikallisille kauppa on enemmän kuin vähittäismyyntiä. DJ:t ja Vallettan asukkaat kutsuvat D’Amatoa kulttuuriseksi kiintopisteeksi, paikaksi, joka auttoi täyttämään jukeboksit rock'n'rollin 1950-luvulla, vaali maltalaisia äänitteitä ja selvisi jokaisesta myrskystä vuodesta 1885 lähtien.