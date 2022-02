Yli 1000-vuotias brittipubi joutui sulkemaan ovensa – omistajalta riipaiseva kirjoitus

Jo lähes kaksi vuotta kestänyt pandemia ja sen aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat pakottaneet tiettävästi vanhimman brittipubin sulkemaan ovensa. Ye Olde Fighting Cocks -niminen pubi sijaitsee Lontoon pohjoispuolella St. Albansissa ja on ollut toiminnassa väitetysti vuodesta 793. Pubi oli siis reippaasti yli 1000-vuotias.

Koronaviruksen vaikutukset olivat musertavat

Pubin isännän mukaan kaupankäynti on ollut erittäin vaikeaa jo ennen pandemiaa, mutta koronaviruksen vaikutukset olivat suorastaan musertavat ja johtivat pahoihin taloudellisiin ongelmiin.

– On sanomattakin selvää, että sydämeni on särkynyt. Tämä pubi on ollut minulle paljon enemmän kuin pelkkä yritys ja olen ylpeä saadessani olla edes pieni osa sen historiaa.