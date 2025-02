Suomi ankeassa tilanteessa MM-hiihdoissa – tässä ovat valopilkut: "Vaikea mitaleilta tiputtaa"

Iivo Niskasen sairastuminen juuri Trondheimin MM-hiihtojen kynnyksellä kavensi Suomen maastohiihdon mitalitoiveet vähiin. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä linjaa Suomen suurimman mitalimahdollisuuden kisoissa.

Influenssaan sairastunut Iivo Niskanen jää sivuun ainakin tulevan lauantain yhdistelmäkilpailusta. Niskasen paraatimatka, kymmenen kilometrin perinteisen väliaikalähtö hiihdetään ensi tiistaina. Niskanen osallistuminen kisaan ratkeaa myöhemmin.

Jos Niskasen poissaolo pitkittyy, alkavat suomalaisten mitalilajit maastohiihdossa olla kortilla. Isometsä näkee tuossa tapauksessa suurimpana mitalitoivona naisten parisprintin.

– Jos siinä on Kerttu Niskanen–Jasmi Joensuu -pari, kyllä sitä paria on aika vaikea mitaleilta tiputtaa. Se on meidän suurin toivo. Tosin ei mikään varma mitali sekään, Isometsä sanoo.

– Ruotsihan sen voittaa. Sitten Norjalla ja Saksalla on hyvät joukkueet. Jenkeilläkin pienellä varauksella. Mutta kyllähän se meidän paras mitalisauma on.

Toinen mahdollinen, joskin epävarmempi mitalilaji on Isometsän mielestä naisten viesti.

– Mutta en oikein tällä hetkellä muuta näe. Kerttu Niskanen ei tällä hetkellä ole mitalisuosikki. Mutta jos Kerttu pääsee siihen iskuun, mitä oli parhaimmillaan, hän nousee takaisin mitalisuosikiksi.

Niskanen on hiihtänyt tällä kaudella maailmancupissa viidesti palkintokorokkeelle, mutta viime kisoissa ero kärkeen on kasvanut suureksi. Niskanen ei ole myöskään ehtinyt kauden aikana lähellekään ykkösnimien Therese Johaugin ja Frida Karlssonin vauhtia.

Kerran sprintin palkintokorokkeelle noussutta ja sprintticupia johtavaa Joensuuta Isometsä ei laske mitalisuosikiksi. Finaalisuosikiksi kylläkin.

– Naisten sprintti on tänä vuonna ollut sellainen, niin kuin yleensäkin naisten maailmancup, että (marras-joulukuun vaihteen) Rukan maailmancupin jälkeen kaikki parhaat eivät ole olleet (samaan aikaan) viivalla kertaakaan. Tulokset, mitä on saatu, ne vähän hämäävät. Esimerkiksi Frida on hiihtänyt vain kolme maailmancupin kisaa. Kun on perinteisellä hiihtänyt, hän on voittanut muut ihan mennen tullen.

Lopuksi on perinteisen mitaliveikkauksen aika.

– Ilman Iivoa yksi, mahdollisesti kaksi. Iivon kanssa lukema olisi kolme tai neljä.