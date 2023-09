Onko sinuakin kielletty lapsena tekemässä autossa näin? – "Ratin takana ollut vanhempi ärähti heti"

Kysymys: Miksi lapsia on kielletty sytyttämästä auton sisävaloa pimeällä ajettaessa?

Monesti lapsi kaipaa autossa ajanvietettä. On kyseessä sitten piirtäminen, kirjoittaminen, pelaaminen tai leikkiminen, saattaa se tuntua haasteelliselta pimeässä autossa. Sisävaloista olisi siis apua. Monen alitajuntaan on kuitenkin piirtynyt muistikuva omasta lapsuudesta, jolloin ratin takana ollut vanhempi ärähti heti, kun sisävalon sytytti pimeällä ajettaessa.

Käytön turvallisuus syytä arvioida tapauskohtaisesti

Autot ja valot ovat kuitenkin vuosien saatossa kehittyneet ja nykyään kyetään tekemään jo sellaisia lukuvaloja, jotka oikeasti valaisevat – ja juuri sitä aluetta, jota halutaan valaista. Monessa autossa lukuvalot on onnistuttu toteuttamaan niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia millään tavalla. Ja mikä parasta, ainakin osassa nykyautoja, lukuvaloja on ripoteltu vähän kaikille istumapaikoille – siis myös takapenkille. Tämä onkin asia, johon suosittelen kiinnittämään huomiota, jos on valitsemassa autoa lapsiperheen tarpeisiin.