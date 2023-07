Tämä pysäköintitapa sallitaan esimerkiksi Turussa ja Kuopiossa, mutta ei Helsingissä: "Autoilijan on vaikea tietää"

Kuopio Pitkän matkailuauton pysäköinti kahteen peräkkäiseen ruutuun on tulkittu hyväksytyksi, kunhan ajoneuvo muutoin on pysäköity liikennemerkin mukaisesti (aikarajoitus, maksullinen pysäköintipaikka jne.) eikä esimerkiksi leveytensä puolesta ulotu ajokaistalle saakka.

Myös auton ja perävaunun muodostaman yhdistelmän pysäköiminen kahteen peräkkäiseen ruutuun sallitaan.

Pysäköintialueella, jossa pysäköintiruudut ovat vierekkäin ja ajoneuvo tulee pituudestaan pysäköintiruudun yli, voidaan tapaus tulkita muun liikenteen haittaamisena tai vaarantamisena, joten ohjeena on, että tällöin pysäköinti tapahtuisi paikassa, jossa se on mahdollista/sallittua.

Jos pysäköintialueella tai -paikalla on ilmoitettu pysäköintisuunta liikennemerkein, ei leveää tai pitkää ajoneuvoa voi pysäköidä vastoin ilmoitettua pysäköintisuuntaa tarkoittaen, että pysäköintiruutujen ollessa vierekkäin ei poikittaista pysäköintiä voida sallia tai päinvastoin.