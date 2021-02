Onko pakko jäädä karanteeniin, jos Koronavilkku piippaa? Toimi näin, jos saat ilmoituksen tai kuulet mahdollisesta altistumisesta!

Jos koronaan sairastunut on työntekijä, miten hänen tulisi menetellä?

– Soittaisin pomolle, että nyt on käynyt näin, kertoo terveyspalvelupäällikkö Saara Ansamaa Vantaan kaupungilta.

– Kyllä suosittelen etätöitä niissä tilanteita. Kaiken kaikkiaan, jos haluamme, että tämä tauti saadaan kuriin, kaikesta tärkein on se, että kuinka paljon me näemme eri ihmisiä.

– Jos on virallisesti altistunut, altistunut määrätään karanteeniin. Karanteenissa pitäisi pysyä kotona. Ei tulisi käydä kaupassa, ei liikkua julkisilla liikennevälineille. Ylipäätään tulisi välttää kontakteja.

– Suositukseni on, että kannattaa noudattaa omaehtoista karanteenia niin pitkälle, kun pystyy. Joku voi pitää sitä hätävarjelun liitoitteluna, mutta jos me emme hyödynnä koronavilkun apua, sittenhän se on rakennettu vähän turhaan.