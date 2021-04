Näin viranomaiset saivat vihiä katukauppaan päätyneestä vaarallisesta fentanyylistä – havaintoja eri puolilla Suomea

Ylilääkäri Markus Partanen kertoi aikaisemmin MTV Uutisille fentanyylin olevan ”kovan luokan opioidi”, joka on useamman satasen voimakkaampi kuin morfiini. Epäiltyjä tapauksia on useita ympäri Suomea.

– Meillä on nopea huumetiedon verkosto Nopsa, jolla on sähköpostilista. Siellä on Suomesta yli 400 ammattilaista. Listalle tuli Helsingin nuorten sosiaalityöstä viestiä, että voisimme tiedottaa, että lähiaikoina on useampi nuori menehtynyt rauhoittavia lääkkeitä käytettyään. Ja näissä olisi ollut fentanyyliä.