Omikron levisi pikkujouluissa Norjassa – 60 osallistujalla todettiin korona, kaikki rokotettuja

Viime perjantainen pikkujoulu Oslossa on muodostumassa varoittavaksi esimerkiksi omikronmuunnoksen leviämiskyvystä Norjassa. Osa osallistujista yli sadan hengen pikkujouluissa oli vastikään matkaillut Etelä-Afrikassa. Yhden henkilön epäillään kuitenkin olevan pikkujouluryppään "potilas nolla".

Nyt noin 60:lla pikkujoulujen osallistujalla on korona, ja Norjan tartuntatautien torjunnan päällikkö Frode Forlandin mukaan on hyvin todennäköistä, että tartuntaryppään taustalla on omikronmuunnos. Kaikki pikkujouluissa koronatartunnan saaneet olivat rokotettuja.