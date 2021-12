Omikron leviää salamannopeasti, varoittaa Ranskan pääministeri – tartuntavauhti kiihtynyt ympäri Eurooppaa

Isossa-Britanniassa eniten tapauksia

Naapurimaa Irlannin pääministeri Micheál Martinin mukaan kolmasosa Irlannin uusista koronatartunnoista on omikronia. Martinin mukaan on odotettavissa, että tartunnat lisääntyvät tahdilla, joka on paljon nopeampi kuin mikään, mitä tähän mennessä on nähty.