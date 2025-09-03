Kirja: Jare Tiihosta huijattiin asuntobisneksessä: "Sain sentään omani takaisin"

Jare Tiihonen kertoo uudessa JHT – missio vai mielenrauha -kirjassa, miten hän joutui huijatuksi asuntobisneksessä.
Cheekinä aiemmin tunnetusta Jare Tiihosesta julkaistiin 3. syyskuuta kirja nimeltään JHT – missio vai mielenrauha (WSOY), jonka on kirjoittanut Oskari Saari.
Kirjassa Tiihonen kertoo vuonna 2014 kaveripiiriinsä tulleesta ”Linkusta”, jolla oli oma rakennusliike. Tiihonen alkoi suunnitella tämän kanssa bisnestä, jossa Tiihonen rahoittaisi sen, kun Linkku rakentaisi jonkin rakennuksen ullakolle asuntoja.
Sopiva kohde löytyi Helsingin Pursimiehen kadulta. Projektiin liittyi mukaan mukaan myös kaksi muuta henkilöä. Tarkoituksena oli, että jokainen rakennuttaisi itselleen asunnon, ja Tiihonen myisi osuuteensa kuuluvat kaksi asuntoa.
Hänelle jäi lopulta kolmaskin asunto, kun yksi jäi projektista pois.
Tiihosen piti saada myydyistä asunnoista miljoonan euron voitto. Hän oli sijoittanut niihin kaksi miljoonaa ja myyntituloja piti tulla kolmen miljoonan verran.
Kirjassa Tiihonen kertoo, ettei seurannut projektia kovinkaan tarkasti ja vain hyväksyi laskuja sitä mukaa, kun niitä tuli.
– Jossain vaiheessa aloin kuitenkin miettiä, että koko projektiin varattu laina alkaa olla käytetty, mutta kohde on edelleen aivan täysin keskeneräinen, Tiihonen kertoo kirjassa.
Jossain vaiheessa Tiihonen sai Linkulta projektin kirjanpidon, mikä oli shokki. Siitä paljastui huijauksia alkaen aina olemattomista työtunneista ja jollekin toiselle työmaalle tilatuista materiaaleista.
– Veimme jutun oikeuteen, ja Linkku tuomittiin törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen. Sain korvauksia hieman päälle satatuhatta euroa. Kun kämpät lopulta valmistuivat, sain niistä sentään omani takaisin, Tiihonen sanoo kirjassa.
Tiihonen lopetti uransa Cheek-artistina Lahden mäkimonttuun elokuussa 2018.