Uintisuuruus, nelinkertainen olympiavoittaja Ariarne Titmus lopetti uransa vain 25-vuotiaana. Kukaan ei ole kysynyt, miksi.

Neljä olympiakultaa ja kuusi maailmanmestaruutta uintiurallaan voittanutta Ariarne Titmusia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista keskimatkojen uimareista. 200 metrin pitkän radan maailmanennätysnaisella olisi voinut olla vielä paljon huippuvuosia edessään, mutta australialainen ilmoitti viime kuussa uransa olevan ohi.

– Tiesin, että se olisi sokki monille. Se tuli aika puskista, Titmus sanoi Something To Talk About -podcastissa.

Aussi oli jo pitänyt taukoa urheilusta mutta alun perin hän aikoi palata. Ajatukset kuitenkin muuttuivat.

Titmus totesi, ettei hän "todellakaan odottanut sellaista vastaanottoa", jonka hän uransa päättämisestä sai.

– Kun olin julkaissut ilmoituksen aamukahdeksalta Brisbanen aikaa, puolen tunnin sisällä sosiaalisessa mediassa oli jo artikkeleita ja klippejä.

– Olen urani huipulla, vasta 25-vuotias ja olin huolissani, ettei laajempi yleisö ymmärtäisi perustelujani. Kukaan ei ole kuitenkaan kysynyt minulta, miksi.

Vaikka ilmoitusta luonnehdittiin laajalti sokeeraavaksi.

"En kokenut jääväni paitsi"