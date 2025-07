Yksi puhelu muutti elämän – nuori ennätysurheilija uhkaa kuolla surullisen varhain: "Parannuskeinoa ei ole"

Skotlantilainen uimari Archie Goodburn sairastaa aivosyöpää ja pohtii, ettei ehkä elä 40-vuotiaaksi asti.

Archie Goodburnin puhelin soi reilu vuosi sitten uima-altaan reunalla Edinburghissa.

50 metrin rintauinnin Skotlannin ennätyksen haltija ja Britannian mestari oli haaveillut Pariisin olympialaisista. Harjoittelu oli kuitenkin alkanut häiriintyä. Oli kohtauksia ja vasemman puolen tunnottomuutta.

Goodburn, joka oli käynyt lääkärissä ja tutkimuksissa, soitti takaisin numeroon, josta häntä oli yritetty tavoittaa.

– Se oli hetki, jota en koskaan unohda, kun istuin altaan reunalle – altaan, jossa olen harjoitellut koko ikäni – ja sain tietää, että minulla on aivokasvain, hän sanoo, Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Goodburn oli 22-vuotias.

Lisätutkimukset paljastivat kolme matala-asteista kasvainta. Ne olivat levinneet skotlantilaisen aivoihin, eikä niitä voida poistaa.

– Se oli täydellinen järkytys.

– Siirtyä terveestä, nuoresta ihmisestä siihen, että yhtäkkiä kerrotaan, että sinulla on aivoissasi tämä tikittävä aikapommi, joka voi päivästä toiseen pahentua merkittävästi ja että emme voi tehdä mitään pysäyttääksemme sitä.

Karu ennuste

Archie Goodburn on saavuttanut uransa aikana myös muun muassa nuorten MM-pronssia 50 metrin rintauinnissa.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

BBC huomauttaa aivosyövän olevan syöpä, johon kuolee eniten alle 40-vuotiaita.

– Horisontissa on joitakin potentiaalisia edistysaskeleita, ja kyse on vain siitä, tulevatko ne riittävän nopeasti auttamaan kaltaisiani ihmisiä, jotka kohtaavat kovan todellisuuden, etteivät ehkä elä nelikymppisiksi, Goodburn sanoo.

Neurokirurgi Imran Liaquain mukaan ennuste voi vaihdella kolmesta kahteenkymmeneen vuoteen.

– Jotkut elävät pidempään. Monet eivät. Tarkat ennusteet ovat mahdottomia, eikä parannuskeinoa ole, BBC kirjoittaa.

Juuri 24 vuotta täyttäneelle Goodburnille ei ole vielä tehty sädehoidon ja kemoterapian kaltaisia aggressiivisempia hoitomuotoja, mutta niitä on BBC:n mukaan kenties harkittava.

"Näen tulevaisuuden eri tavoin eri päivinä"

Goodburn on joka tapauksessa päättänyt jatkaa uintia niin kauan kuin hän pystyy. Hän haaveilee "itsensä parantamisesta" ja elättelee yhä toiveita olympialaisista.

Hän tiedostaa kuitenkin, että hänellä on hiekkaa elämänsä tiimalasissa monia muita huomattavasti vähemmän.

– Näen tulevaisuuden eri tavoin eri päivinä.

Joinain päivinä hän herää positiivisena ja toivoen, että jokin auttaisi.

– Toisina päivinä silmäni avautuvat ja muistan, että minulla on aivosyöpä. Elämälläni on päätepiste, ja se on paljon aikaisemmin kuin sen pitäisi olla.

– Voin elää tällä hetkellä melko tavallista elämää, mutta se ei tarkoita, että se olisi kestävää.